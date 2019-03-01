Бойовики обстріляли Троїцьке, пошкоджена опора ЛЕП

Фото: наслідки обстрілу в Луганській області (facebook.com/policeLG)

Інформації про жертв і постраждалих серед мирного населення не надходило

Бойовики в ніч на п'ятницю з боку с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна "ЛНР") з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції України в Луганській області на сторінці Facebook.

Як повідомляється, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки і опора лінії електропередач,

"Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки жителів по вул. Щорса. Крім цього, по вул. Червона пошкоджена опора ЛЕП і електричні дроти, внаслідок чого жителі двох вулиць Щорса та Червона залишилися без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Інформації про жертви і постраждалих серед мирного населення не надходило, відзначають в поліції.

На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції ГУНП в Луганській області.

"Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України "Терористичний акт", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу в Луганській області (facebook.com/policeLG)

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