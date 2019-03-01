Безпілотник США моніторить ситуацію на Донбасі

Фото: розвідувальний безпілотник ВВС США RQ-4B(airforce com)

Станом на 14:30 він продовжує виконувати завдання у зоні проведення ООС на Донбасі

У п'ятницю, 1 березня, американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk здійснює політ поблизу окупованої частини Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Український мілітарний портал.

Безпілотник базується на авіабазі розташованій на острові Сігонела в Італії. Близько 7-ї ранку він увійшов у повітряний простір України в Чернівецькій області.

Станом на 14:30 він продовжує виконувати завдання у зоні проведення ООС на Донбасі.

Фото: маршрут польоту БПЛА RQ-4B Black Hawk 1 березня 2019 року (Plane Radar)

Відзначимо, що RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.

Нагадаємо, 25 січня літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, що призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, провів політ в акваторії Чорного моря.

Після цього Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили військову присутність США в Чорному морі. Зокрема, Волкер зазначив, що США стоять на позиції твердої підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.