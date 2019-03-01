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Нацгвардійці на Донбасі збили російський безпілотник

Новини » Надзвичайні події    01.03.2019 - 17:12
Нацгвардійці на Донбасі збили російський безпілотник
Фото: збитий безпілотник (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Фахівці вивчають безпілотник та носії інформації

Військовослужбовці підрозділу Операція об'єднаних сил (ООС) збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) типу "Елерон" російських окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначається, сьогодні, 1 березня, на одному зі взводних опорних пунктів окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Світлодарському напрямку, військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України помітили над позицією безпілотний літальний апарат противника.

Гвардійці пропустили його через першу позицію та відкрили загороджувальний вогонь по безпілотнику зі штатної стрілецької зброї.

"О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів безпілотний літальний апарат було збито. Військовослужбовці знайшли збитий дрон та передали його фахівцям спеціальних підрозділів", - йдеться в повідомленні. 

Як з'ясувалося, БПЛА, збитий пильними гвардійцями, виявився російським безпілотним літальним апаратом типу "Елерон". Наразі фахівці вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.

Фото: збитий безпілотник (facebook.com/GeneralStaff.ua)

РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 1 березня, американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk здійснює політ поблизу окупованої частини Донбасу. 

Нагадаємо, бойовики в ніч на п'ятницю з боку с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна "ЛНР") з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області.

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