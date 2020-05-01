У Нацбанку назвали фінансові потреби України

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У 2020 році Україні треба знайти 346 млрд грн на погашення державного боргу

Фінансові потреби України складають близько 644 мільярди гривень. Про це заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що державний борг України може обслуговуватись без будь-якої реструктуризації.

"Сьогодні фінансові потреби нашої держави складають в цілому 644 мільярди гривень. Тобто їх треба десь залучити. Це крім доходів. При тому, що бюджет складає близько 1 трильйона гривень. В тому числі, ці кошти ми візьмемо за рахунок державного бюджету - це майже 300 мільярдів. Потрібно знайти 346 мільярдів - це погашення державного боргу України", - заявив Фурман.

"Це величезні суми боргу, але вони можуть обслуговуватись без будь-яких реструктуризацій чи дефолтів. Тому що питання дефолту, воно дуже складне і дуже страшне", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогоднішній день немає умов для проведення реструктуризації держборгу України.

У квітні Міністерство фінансів України поновило графік щомісячних платежів за державним боргом в 2020 році за чинними угодами. Згідно з графіком, всього в 2020 році Україна повинна виплатити за 449,75 млрд грн. При цьому в січні-березні вже було виплачено 93,47 млрд грн. Таким чином, до кінця року необхідно виплатити 356,28 млрд грн. У квітні виплати складуть 24,45 млрд грн. Пікові виплати припадуть на травень (68,22 млрд грн) і вересень (80,82 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, валютні виплати уряду України і Національного банку в 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.