Официальный курс доллара снизился на 10 копеек

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 10 копеек по сравнению с курсом на 5 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6036 гривен за 1 доллар (-0,1055 гривны). bank.gov.ua Официальный курс евро снизился (-0,1259 грн) и составляет 47,1868 гривны за 1 евро. bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,58-41,61 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день. udinform.com На наличном рынке курс доллара вырос на 1 копейку до 41,81 гривны.