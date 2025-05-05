Официальный курс доллара снизился на 10 копеек
Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 10 копеек по сравнению с курсом на 5 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 6 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6036 гривен за 1 доллар (-0,1055 гривны).
bank.gov.ua
Официальный курс евро снизился (-0,1259 грн) и составляет 47,1868 гривны за 1 евро.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,58-41,61 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 1 копейку до 41,81 гривны.
Ситуация на рынке
Напомним, что Национальный банк поднял курс доллара и евро на выходные и понедельник (3-5 мая) на 11 и 23 копейки для доллара и евро соответственно - до 41,7 гривны за доллар и 47,31 гривны на евро.
Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, месседжи и действия НБУ четко свидетельствуют о том, что значительное ослабление гривны маловероятно в 2025 году, несмотря на большие дисбалансы внешних счетов (до учета иностранной помощи).
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