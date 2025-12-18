Нацбанк оставил курс злотого на уровне 11,79 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 19 декабря на уровне до 11,79 гривны, что отвечает стоимости валюты днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 19 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7905 гривен за 1 злотый (без изменений с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,57 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,47 гривен и продают по 11,90 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 17 декабря на 2-3 копейки. С начала декабря (11,29-11,76 гривен) эти курсы выросли на 18-24 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,4-1,87 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.