Нацбанк залишив курс злотого на рівні 11,79 гривень

Україна, Четвер 18 грудня 2025 16:27
UA EN RU
Нацбанк залишив курс злотого на рівні 11,79 гривень Фото: Курс злотого залишається на рівні 11,79 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) залишив курс польського злотого до гривні на 19 грудня на рівні до 11,79 гривні, що відповідає вартості валюти днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7905 гривень за 1 злотий (без змін з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,57 гривні або на 15%.

Нацбанк залишив курс злотого на рівні 11,79 гривеньbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,47 гривень і продають по 11,90 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 17 грудня на 2-3 копійки. З початку грудня (11,29-11,76 гривень) ці курси зросли на 18-24 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,4-1,87 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ встановив курс долара до гривні на 19 грудня на рівні 42,33 гривень, що відповідає показнику попереднього дня.

Офіційний курс євро становить 49,594 гривень за 1 євро (-0,04 грн).

Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 42,38-42,41 гривень, що майже не відрізняється від курсів на 17 грудня. Курси євро перебувають на рівні 49,69-49,70 гривень, що на 10 копійок нижче попереднього дня.

