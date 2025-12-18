Нацбанк залишив курс злотого на рівні 11,79 гривень

Національний банк України (НБУ) залишив курс польського злотого до гривні на 19 грудня на рівні до 11,79 гривні, що відповідає вартості валюти днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 19 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7905 гривень за 1 злотий (без змін з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,57 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,47 гривень і продають по 11,90 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 17 грудня на 2-3 копійки. З початку грудня (11,29-11,76 гривень) ці курси зросли на 18-24 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,4-1,87 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.