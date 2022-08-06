ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні знімуть майже все обмеження на фондовому ринку, введені з початку війни

Новость на русском →
Україна, Субота 06 серпня 2022 14:56
В Україні знімуть майже все обмеження на фондовому ринку, введені з початку війни Фото: фондовий ринок Україні запрацює у звичайному режимі з 8 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого 2022 у зв’язку зі збройним нападом Росії на Україну та введенням воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Як зазначається в повідомленні, рішення ухвалене на підтримку дій уряду з відновлення економіки та набере чинності з 8 серпня.

"Протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі. Регулятор уважно відстежував та аналізував результати кожної дозволеної операції. За мирного життя - це нонсенс, але війна продиктувала свої умови. Завдяки індивідуальному підходу та поміркованій позиції ми змогли побороти панічні настрої, зберегти активи та не допустити дефолти по низці цінних паперів", - зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Очільник комісії додав, що варто пам’ятати - війна триває і діяльність на ринках капіталу має здійснюватися максимально виважено.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку (НКЦПФР) зупинила обіг всіх цінних паперів. Рішення ухвалено на позачерговому засіданні 24 лютого. Зупинка не стосується операцій необхідних для здійснення: Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики; Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз