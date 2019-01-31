Нацбанк зберіг облікову ставку

НБУ занепокоєний інфляцією

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в обосновании решения, сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Напомним, во время выступления в Верховной раде 17 января глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки НБУ в 18% является слишком высоким и Нацбанк может принять решение о ее снижении. Смолий выразил надежду, что тренд повышения учетной ставки достался пика и начнется тренд снижения учетной ставки.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

В то же время, по данным соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем рост цен, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицы, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.