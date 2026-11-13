Нацбанк предлагает полностью вывести из обращения одну из монет: все подробности

Постепенное изъятие мелких монет началось больше года назад - с 1 октября 2025 года. Тогда Национальный банк полностью прекратил их чеканку.

Несмотря на это, монеты до сих пор остаются в обращении и используются для расчетов в торговых сетях. Попадая в коммерческие банки, они не возвращаются в кассы, а передаются в НБУ для перечисления и последующей утилизации.

Возможные изменения с февраля 2027 года

Регулятор предлагает с 1 февраля 2027 окончательно прекратить статус 10 копеек как платежного средства. С этой даты расплачиваться ими за товары, работы или услуги будет невозможно.

Для бизнеса установлены четкие временные рамки: у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей будет ровно две недели - до 16 февраля 2027 года - чтобы сдать остатки монет.

В дальнейшем все наличные расчеты будут округляться по единым правилам до сумм, кратных 50 копейкам.

Условия и сроки обмена для граждан

Для граждан НБУ предусмотрел возможность обмена старых монет на другие монеты и находящиеся в обращении банкноты (в суммах, кратных 50 копейкам). Комиссия за проведение такого обмена взиматься не будет.

Процедура продлится три года и будет состоять из двух этапов: