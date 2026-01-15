Нацбанк поднял курс злотого до почти 12 гривен

Национальный банк Украины поднял курс злотого на 16 января до уровня предыдущего рекордного значения (12 гривен), а точнее - до 11,98 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 16 января 2026 года составляет 11,9826 гривен за 1 злотый (+0,06 гривны по сравнению с 15 января).
В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 18 копеек.
Курс продажи злотого в обменниках также превысил 12 гривен и составил 12,09 гривен, что на 12 копеек выше значения предыдущего дня. Курс покупки злотого составляет 11,64 гривен (+0,11 гривен).
С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 18-35 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 23 копейки.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Напомним, что НБУ поднял официальный курс доллара на 16 января до рекордного уровня - 43,39 гривен, что на 27 копеек выше предыдущего дня. При этом, курс евро возрос на 17 копеек - до 50,44 гривен.
На межбанке в результате торгов 14 января курс доллара находился на уровне 43,19 – 43,22 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7-8 копеек выше закрытия торговой сессии 13 января. Курс евро на межбанке составил 50,32-50,34 гривен (+1-3 копейки к предыдущему дню).
Официальный курс злотого на 15 января составил 11,92 гривен, что на 3 копеек ниже курса 14 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).