Нацбанк поднял курс злотого на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 25 декабря по сравнению с 24 декабря на 6 копеек – до 11,79 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 25 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7914 гривен за 1 злотый (+0,06 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,57 гривны или на 15%.

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,31 гривен и продают по 11,77 гривен. Эти курсы не изменились по сравнению с 23 декабря. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 2 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,27-1,71 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 5 копеек. Официальный курс на 25 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1541 гривен за 1 доллар (+0,05 грн).