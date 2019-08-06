Нацбанк трохи знизив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив офіційний курс євро на 15 копійок - до 28,62 грн за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Повідомляється, що офіційний курс євро на 7 серпня встановлено на такому рівні: 2862,7900 гривні за 100 євро (-14,9027 грн). При цьому курс євро на 6 серпня становив 2877,6927 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара знову перейшов до зниження. Зокрема, Національний банк України на 7 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,59 гривень за долар. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. На міжбанку долар стабілізувався після підйому, який демонстрував з другої половини минулого тижня.

Сьогодні курс долара трохи знизився і на готівковому ринку. В обмінних пунктах України 6 серпня курс долара в продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 11 копійок - до 25,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 28,87 гривень за євро.