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Бізнес очікує 30 гривень за долар

Новини » Фінанси    17.01.2019 - 10:58
Бізнес очікує 30 гривень за долар
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Девальваційні очікування посилилися

Керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,99грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2018 року.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом девальваційні очікування погіршилися. У ІІІ кварталі 2018 року керівники підприємств очікували курс на рівні 29,6 грн/долар.

Бізнес очікує 30 гривень за долар

www.bank.gov.ua

Більшість респондентів (78,6%), які брали участь в опитуванні, вважають, що обмінний курсу наступні 12 місяців буде вищим ніж 29,00 грн/долар (у ІІІ кварталі 65,1%).

Понад третина респондентів (34,6%) переконані, що обмінний курс буде в межах 29,00-30,00 грн/ грн/долар.

Бізнес очікує 30 гривень за доларwww.bank.gov.ua

Чергове опитування НБУ було проведено 5 листопада  -  4 грудня 2018 року серед керівників 675 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара у 2019 році. При цьому глава НБУ Яків Смолій зазначив, що курс буде залежати від того, як буде складуватися ситуація на зовнішніх торгових і сировинних ринках.

Зазначимо, що за даними опитування Європейської бізнес асоціації, український бізнес закладає на 2019 рік вартість валюти на рівні 30 грн за долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїнипрогнозКурс долара
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