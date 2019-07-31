Курс долара на міжбанку почав рости після ранкового обвалу

Фото: курс долара стабілізувався на міжбанку (прес-служба НБУ)

Євро на міжбанку стабілізувався на позначці 28 гривень

Курс долара на міжбанківському валютному ринку у продажу 31 липня 2019 року виріс на 8 копійок - до 25,13 гривень за долар, курс купівлі - до 25,09 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 28,00 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0950 - 25,1350 грн/долар, євро 27,9808 - 28,0029 грн/євро, російський рубль 0,3949 - 0,3959 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,0950 25,1350

EUR/UAH 27,9808 28,0029

RUB/UAH 0,3949 0,3959

Зазначимо, сьогоднішні торги на міжбанку по долару відкрилися в діапазоні 25,1000 - 25,1400 грн/долар, євро 27,9664 - 28,0084 грн/євро, російський рубль 0,3959 - 0,3969 грн/рубль. Таким чином, з ранку гривня продовжила зміцнюватися по відношенню до іноземних валют, однак вже до полудня курс долара перейшов до зростання.

Що стосується офіційного курсу долара, то Національний банк України на 1 серпня 2019 року встановив його на рівні 25,02 гривень за долар, що ще на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.