НАТО вновь поднимало самолеты: перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

Как рассказали в ВВС Германии, изначально неопознанный самолет двигался в международном воздушном пространстве без плана полета, а также не выходил на связь.

После этого с немецкой авиабазы Ростак-Лаге вылетели два истребителя Eurofighter, чтобы перехватить неизвестный самолет. В результате визуализации вияснилось, что это был российский разведывательный самолет Ил-20М.