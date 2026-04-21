НАТО жестко прошлось по РФ и Китаю из-за ядерной политики

Страны НАТО раскритиковали ядерную политику России и Китая и призвали их к большей прозрачности накануне конференции ООН по контролю над вооружениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении Североатлантического совета отмечается "твердая приверженность" государств Альянса к выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, который остается основой глобальной системы контроля с 1970 года.
"Россия нарушила ключевые обязательства по контролю над вооружениями и использовала безответственную угрожающую ядерную риторику. Китай продолжает стремительно расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал без прозрачности", - говорится в заявлении.
Заместитель генерального секретаря НАТО Борис Руге отметил, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник", способной нести ядерный заряд, является очередным сигналом рискованной политики Москвы.
"Сегодня мы имеем дело с Россией, которая вышла из всех важных соглашений о контроле над вооружениями, которая... разрабатывает всевозможные... системы доставки ядерного оружия и ведет самую большую войну в Европе с 1945 года", - подчеркнул он.
В НАТО также отметили, что Альянс остается оборонительным и не использует подобную риторику, в отличие от российского руководства.
В то же время Китай отверг обвинения, заявив, что удерживает ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для безопасности.
"Китай всегда поддерживает свою ядерную мощность на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и никогда не будет участвовать в гонке ядерных вооружений", - заявил представитель МИД Китая.
По оценкам, крупнейшие ядерные арсеналы имеют Россия и США, за ними следуют Китай, Франция и Великобритания.
Руге выразил надежду, что предстоящая конференция позволит согласовать совместный документ по прозрачности, снижению рисков и стратегической стабильности, хотя предыдущие попытки достичь консенсуса завершались безрезультатно.
"Даже если нам не удалось договориться по документу, это, по нашему мнению, не ставит под сомнение важность и действие самого ДНЯО", - подытожил он.
Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО.
Аналитики считают, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке Москвы к длительной конфронтации с Альянсом.
В то же время в США обвиняют Китай в проведении тайных ядерных испытаний на полигоне Лобнор несмотря на международный запрет.
По данным американской стороны, Пекин может использовать специальные методы для маскировки сейсмических сигналов и сокрытия разработки новых видов вооружения.