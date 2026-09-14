НАТО способно уничтожить половину НПЗ России без США, - Сикорский

Европейская авиация НАТО способна уничтожить половину НПЗ России без помощи США в случае агрессии Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы польского МИД Радослава Сикорского в сети Х.
По его словам, европейские страны даже без непосредственного участия США способны быстро нанести серьезный ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли.
Свою оценку польский министр озвучил после визита в Украину. Сикорский отметил, что превосходство в авиации позволило бы европейской части НАТО действовать против российских объектов без привлечения американских сил.
"В случае российской агрессии против НАТО, благодаря превосходству в воздухе, авиация европейской части НАТО смогла бы, даже без участия США, уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем Украина", - отметил глава польского МИД.
Таким образом, глава польского внешнеполитического ведомства считает, что в случае прямого конфликта возможности европейских стран Альянса позволили бы значительно быстрее поражать объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.
Отметим, что Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по переработке нефти в России на ближайшие 18 месяцев, ожидая показатель на уровне около 4 млн баррелей в сутки. Это примерно на 30% ниже довоенного уровня.
В IEA отмечают, что российская нефтеперерабатывающая отрасль испытывает все больше проблем из-за регулярных ударов украинских дронов, тогда как восстановление поврежденных объектов идет фрагментарно. В результате совокупное влияние атак и ремонта постепенно ослабляет всю систему переработки нефти в РФ.
Напоминам, что представительница МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о превосходстве НАТО в воздухе над Россией. Она назвала слова польского министра "русофобией головного мозга" и заявила, что тот якобы говорил о возможности быстрой победы Польши над РФ.
При этом Сикорский рассуждал о потенциальном конфликте именно между Россией и НАТО, а не о противостоянии Москвы и Варшавы.