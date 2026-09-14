НАТО способно уничтожить половину НПЗ России без США, - Сикорский

По его словам, европейские страны даже без непосредственного участия США способны быстро нанести серьезный ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Сикорский оценил возможности НАТО

Свою оценку польский министр озвучил после визита в Украину. Сикорский отметил, что превосходство в авиации позволило бы европейской части НАТО действовать против российских объектов без привлечения американских сил.

"В случае российской агрессии против НАТО, благодаря превосходству в воздухе, авиация европейской части НАТО смогла бы, даже без участия США, уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем Украина", - отметил глава польского МИД.

Таким образом, глава польского внешнеполитического ведомства считает, что в случае прямого конфликта возможности европейских стран Альянса позволили бы значительно быстрее поражать объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Отметим, что Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по переработке нефти в России на ближайшие 18 месяцев, ожидая показатель на уровне около 4 млн баррелей в сутки. Это примерно на 30% ниже довоенного уровня.

В IEA отмечают, что российская нефтеперерабатывающая отрасль испытывает все больше проблем из-за регулярных ударов украинских дронов, тогда как восстановление поврежденных объектов идет фрагментарно. В результате совокупное влияние атак и ремонта постепенно ослабляет всю систему переработки нефти в РФ.