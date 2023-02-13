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В НАТО заявили, что у России недостаточно сил для нападения на Украину с Приднестровья

Фото: заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

У России недостаточно сил, чтобы совершить нападение на Украину с территории Приднестровья.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас у России недостаточно сил, чтобы с помощью Приднестровья окружить Украину сзади, а такой план до сих пор существует, затем захватить Одессу, а затем получить наземный коридор к западному Приднестровью. Мы не видим, чтобы у России были силы сделать это", - заявил он.

При этом Джоанэ добавил, что РФ пытается подорвать демократический строй в Молдове.

"А вот что они пытаются сделать, это препятствовать проевропейскому курсу Молдовы, они пытаются работать с разногласиями, которые существуют в этой стране. Они пытаются подорвать лидерство Майи Санду", - подчеркнул он.

Заместитель генсека НАТО заявил, что у России нет "ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО".

"У нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для России. Мы должны быть очень внимательными и избегать риска эскалации", - рассказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

Позже президент Молдовы Майя Санд заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.

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