У НАТО заявили, що Росія не має сил для нападу на Україну з Придністров'я

"Зараз у Росії недостатньо сил, щоб за допомогою Придністров'я оточити Україну ззаду, а такий план досі існує, потім захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до західного Придністров'я. Ми не бачимо, щоб у Росії були сили зробити це", - заявив він.

При цьому Джоане додав, що РФ намагається підірвати демократичний лад у Молдові.

"А ось що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському курсу Молдови, вони намагаються працювати з розбіжностями, які існують у цій країні. Вони намагаються підірвати лідерство Майї Санду", - підкреслив він.

Заступник генсека НАТО заявив, що Росія не має "ні наміру, ні можливості почати війну проти НАТО".

"У неї достатньо проблем в Україні, і ми повинні допомогти Україні створити якомога більше проблем для Росії. Ми повинні бути дуже уважними і уникати ризику ескалації", - розповів він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Згодом президент Молдови Майя Санд заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.

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