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В НАТО заявили, что Молдова должна меньше бояться России, если хочет идти в Европу

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Брюссель, Воскресенье 05 марта 2023 20:42
В НАТО заявили, что Молдова должна меньше бояться России, если хочет идти в Европу Фото: заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане (flickr.com nato)
Автор: Карина Левицкая

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что если Молдова хочет присоединиться к Евросоюзу, ей нужно меньше бояться России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

"Шанс вырваться из периферии Европы выпадает раз в несколько поколений. Сейчас самое время. Если они хотят остаться там, это их решение. Но, если они хотят присоединиться к Европе, пора сделать выбор, и им нужно меньше бояться России, потому что Россия чуть-чуть справляется с Украиной. Не думаю, что сейчас существует военный риск для Молдовы", - сказал Джоане.

На вопрос журналиста, считает ли он возможным объединение Румынии и Молдовы, заместитель генсека НАТО ответил, что он не может этого комментировать.

"У меня есть официальные полномочия, и когда я что-то говорю, это интерпретируют по-разному. Но я верю, что судьба Молдовы европейская", - добавил он.

Напомним, по данным СМИ, ЕС готовит гражданскую миссию по укреплению безопасности Молдовы.

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