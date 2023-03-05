В НАТО заявили, что Молдова должна меньше бояться России, если хочет идти в Европу

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что если Молдова хочет присоединиться к Евросоюзу, ей нужно меньше бояться России.

"Шанс вырваться из периферии Европы выпадает раз в несколько поколений. Сейчас самое время. Если они хотят остаться там, это их решение. Но, если они хотят присоединиться к Европе, пора сделать выбор, и им нужно меньше бояться России, потому что Россия чуть-чуть справляется с Украиной. Не думаю, что сейчас существует военный риск для Молдовы", - сказал Джоане.

На вопрос журналиста, считает ли он возможным объединение Румынии и Молдовы, заместитель генсека НАТО ответил, что он не может этого комментировать.

"У меня есть официальные полномочия, и когда я что-то говорю, это интерпретируют по-разному. Но я верю, что судьба Молдовы европейская", - добавил он.