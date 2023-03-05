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В НАТО заявили, що Молдова має менше боятись Росії, якщо хоче йти в Європу

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Брюссель, Неділя 05 березня 2023 20:42
В НАТО заявили, що Молдова має менше боятись Росії, якщо хоче йти в Європу Фото: заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане (flickr.com nato)
Автор: Каріна Левицька

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що якщо Молдова хоче приєднатися до Євросоюзу, то їй треба менше боятися Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro.

"Шанс вирватися з периферії Європи випадає раз на кілька поколінь. Зараз саме час. Якщо вони хочуть залишитися там, це їхнє рішення. Але, якщо вони хочуть приєднатися до Європи, настав час зробити вибір, і їм потрібно менше боятися Росії, бо Росія ледве справляється з Україною. Не думаю, що зараз існує військовий ризик для Молдови", - сказав Джоане.

На запитання журналіста, чи вважає він за можливе об'єднання Румунії та Молдови, заступник генсека НАТО відповів, що він не може цього коментувати.

"У мене є офіційні повноваження, і коли я щось говорю, це інтерпретують по-різному. Але я вірю, що доля Молдови є європейською", - додав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ЄС готує цивільну місію для зміцнення безпеки Молдови.

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