В НАТО заявили о готовности к возможному конфликту с Россией

Бауэр отметил, что в НАТО поняли изменение ситуации безопасности еще в 2014 году, после российской оккупации Крыма.

Так, с 2019 года страны Североатлантического союза начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

"Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась", - сказал генерал. НАТО.

На вопрос, готов ли Альянс к конфликту с Россией, он ответил: "Да".

"Это наша главная задача - быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего", - отметил Бауэр.

О готовности на восточном фланге НАТО, для которого наиболее высокие потенциальные угрозы, он напомнил, как Альянс с 2016 года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны - в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

"Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью в батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно", - сказал генерал НАТО.

Он добавил, что современная война имеет и другие измерения, как киберпространство или атаки в космосе, а также у России есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море.

"Было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду. И именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует по необходимости", - отметил Бауэр.

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.