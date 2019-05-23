У НАТО заявили про подальшу військову підтримку України

Новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс заявив, що НАТО буде і надалі надавати військову підтримку Україні. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання військового комітету Альянсу, яка транслювалася на YouTube NATO News.

Він зазначив, що співпраця з Києвом буде продовжуватися і набирати обертів для того, що Україна могла забезпечити захист своїх територій.



"Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильну співпрацю у сфері навчання, яке у нас було в останні роки", - заявив Уолтерс.

Нагадаємо, 3 травня новим головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі став генерал Військово-повітряних сил США Тод Уолтерс, який до цього був головнокомандувачем ВПС в Європі та Африці.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО збільшують власні внески в ряд трастових фондів (ТФ) для підтримки України.