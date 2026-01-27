В НАТО заявили о "чувствительных" переговорах по территориальным уступкам в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о сложности и чувствительности территориальных переговоров в рамках мирного процесса по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Guardian.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в процессе мирных переговоров по Украине остается крупный нерешенный и "очень деликатный" территориальный вопрос в отношениях с Россией.
По его словам, решение о любых возможных компромиссах может принимать исключительно Украина. Он также напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о том, что гарантии безопасности США находятся на этапе, "близком к согласованию".
Рютте отметил, что Украина по-прежнему заинтересована во вступлении в НАТО, однако ряд стран-членов Альянса выступают против этого шага. По этой причине, как подчеркнул генсек, данный вопрос в настоящее время "политически это практически не рассматривается".
Отдельно он опроверг утверждения о том, что США якобы использовали обещание гарантий безопасности Украине в переговорах с НАТО по Гренландии.
Говоря о возможной европейской системе безопасности без участия США, Рютте предупредил о сложности такого сценария и отверг саму идею, заявив:
"Путин был бы в восторге".
Генсек предупредил, что Украину ожидает "самая суровая зима" за более чем десятилетие и призвал европейских законодателей проявить гибкость в использовании средств ЕС.
"Это самая суровая зима" для украинцев за более чем десятилетие, подчеркивая ухудшение ситуации, вызванное российскими атаками на критически важную инфраструктуру в Киеве и других городах", - сказал он.
Рютте также сообщил, что мирные переговоры под руководством США продолжаются и должны привести к мирному соглашению или долгосрочному прекращению огня:
"Давайте молиться, чтобы это произошло как можно скорее". В затем нужно убедиться, что Путин никогда, никогда больше не будет нападать на Украину".
По его словам, НАТО продолжает поддержку Украины, включая поставки американской военной техники на миллиарды долларов через механизм PURL и национальные инициативы.
Он призвал ЕС не ограничивать использование кредита в 90 млрд евро условиями "покупай ЕС", подчеркнув:
"Я призываю вас в первую очередь сосредоточиться на потребностях Украины".
В завершение Рютте отметил, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью НАТО.
Напоминаем, что переговоры в Абу-Даби получили положительную оценку со стороны американской стороны: встреча США, Украины и России была охарактеризована как конструктивная, а сам формат диалога рассматривается как шаг к дальнейшему продвижению мирного процесса.
Отметим, что украинская делегация охарактеризовала переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах с представителями США и России как содержательные, отметив обсуждение широкого круга военных и политических вопросов, напрямую связанных с возможностью прекращения боевых действий.