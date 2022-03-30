НАТО може захистити Україну, якщо постачатиме зброю для стримування РФ, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що НАТО може захистити Україну в майбутньому, якщо постачатиме достатньо зброї для стримування Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian.
Джонсон каже, що через кількість матеріалів, які НАТО постачає Україні, її оборонні можливості змінюються.
За його словами, НАТО не запропонує Україні захист за статтею 5. Однак зазначив, що воно може запропонувати інший тип захисту.
"Виходячи з ідеї стримування шляхом заперечення, щоб Україна була настільки укріплена, настільки захищена зброєю, щоб голки дикобраза настільки затверділи, аби Путін не зміг перетравити", - сказав Джонсон.
Раніше ми повідомляли, що Джонсон запропонував віддати Україні Євро-2028 після появи заявки Росії.
Також ми писали, що Джонсон закликав країни НАТО допомогти Україні зброєю.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!