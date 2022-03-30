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НАТО может защитить Украину, если будет поставлять оружие для сдерживания РФ, - Джонсон

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 19:03
НАТО может защитить Украину, если будет поставлять оружие для сдерживания РФ, - Джонсон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что НАТО может защитить Украину в будущем, если будет поставлять достаточно оружия для сдерживания России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian.

Джонсон говорит, что из-за количества материалов, которые НАТО поставляет Украине, ее оборонительные возможности меняются.

По его словам, НАТО не предложит Украине защиту по статье 5. Однако отметил, что оно может предложить другой тип защиты.

"Исходя из идеи сдерживания путем отрицания, чтобы Украина была столь укрепленная, столь защищена оружием, чтобы иглы дикобраза настолько ожесточились, чтобы Путин не смог их переварить", - сказал Джонсон.

Ранее мы сообщали, что Джонсон предложил отдать Украине Евро-2028 после появления заявки России.

Также мы писали, что Джонсон призвал страны НАТО помочь Украине оружием.

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