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НАТО призывает компании увеличить производство оружия для пополнения их запасов, - СМИ

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Понедельник 10 октября 2022 18:05
НАТО призывает компании увеличить производство оружия для пополнения их запасов, - СМИ Фото: НАТО призывает компании увеличить производство оружия для пополнения их запасов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

НАТО призывает оборонные компании увеличить производство, поскольку собственные запасы боеприпасов и вооружений в некоторых странах Европы заканчиваются из-за поставок Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"В основном истощены европейские запасы боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. Кроме того, европейские союзники снабжали Украину советским оружием и танками, запасы которых также заканчиваются", - говорится в сообщении.

Оборонные компании Европы и США наблюдают рост спроса на средства ПВО и противотанковые вооружения. В сложившихся условиях представители НАТО выступают за то, чтобы компании увеличили производство для пополнения запасов Украины и заполнения запасов на собственных складах в условиях повышенной напряженности.

Европейские страны должны получить максимальное современное вооружение, но оно необходимо также для укрепления присутствия НАТО на восточных границах.

"Еще одна проблема состоит в том, что компаниям на реализацию контрактов и наращивание производства может потребоваться несколько лет", - добавили в издании.

Фирмам необходимо усовершенствовать сборочные линии и решать трудности, связанные с расширением производства до необходимых масштабов.

Напомним, что ранее члены НАТО призвали пополнять запасы боеприпасов как можно скорее.

Также министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что все запасы оружия стран-партнеров следует открыть для Украины.

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