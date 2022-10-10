НАТО призывает компании увеличить производство оружия для пополнения их запасов, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"В основном истощены европейские запасы боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. Кроме того, европейские союзники снабжали Украину советским оружием и танками, запасы которых также заканчиваются", - говорится в сообщении.

Оборонные компании Европы и США наблюдают рост спроса на средства ПВО и противотанковые вооружения. В сложившихся условиях представители НАТО выступают за то, чтобы компании увеличили производство для пополнения запасов Украины и заполнения запасов на собственных складах в условиях повышенной напряженности.

Европейские страны должны получить максимальное современное вооружение, но оно необходимо также для укрепления присутствия НАТО на восточных границах.

"Еще одна проблема состоит в том, что компаниям на реализацию контрактов и наращивание производства может потребоваться несколько лет", - добавили в издании.

Фирмам необходимо усовершенствовать сборочные линии и решать трудности, связанные с расширением производства до необходимых масштабов.