Во время визита в Варшаву Марк Рютте заверил, что альянс гарантирует безопасность каждого сантиметра польской земли.

По словам генсека, командующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сделает все необходимое для выявления угроз силам обороны и сдерживания. При необходимости он внесет коррективы в действия союзников.

"Я сегодня связался с генералом Гринкевичем, чтобы согласовать детали этих мер", - добавил Рютте.

В понедельник в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета НАТО. На нем обсудят нарушения воздушного пространства Польши, вероятно, двумя российскими ракетами и дроном.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш отметил, что страна в ближайшее время получит мощную поддержку от союзников по НАТО для защиты восточной границы.

Нарушение произошло через день после заявления Польши о трех объектах в ее воздушном пространстве, которые, вероятно, были двумя ракетами и беспилотником.

В пятницу это произошло на фоне военных учений в Польше с участием Коалиции желающих, объединяющей союзников Украины. Польские чиновники назвали это совпадение неслучайным.

Во время полномасштабной войны России против Украины беспилотники уже неоднократно залетали в воздушное пространство стран восточного фланга НАТО, что усиливало напряженность и опасения распространения конфликта.