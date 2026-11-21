НАТО будет защищать каждый сантиметр территории Польши после того, как туда залетели три, вероятно, российские цели.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время визита в Варшаву Марк Рютте заверил, что альянс гарантирует безопасность каждого сантиметра польской земли.
По словам генсека, командующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сделает все необходимое для выявления угроз силам обороны и сдерживания. При необходимости он внесет коррективы в действия союзников.
"Я сегодня связался с генералом Гринкевичем, чтобы согласовать детали этих мер", - добавил Рютте.
В понедельник в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета НАТО. На нем обсудят нарушения воздушного пространства Польши, вероятно, двумя российскими ракетами и дроном.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш отметил, что страна в ближайшее время получит мощную поддержку от союзников по НАТО для защиты восточной границы.
Нарушение произошло через день после заявления Польши о трех объектах в ее воздушном пространстве, которые, вероятно, были двумя ракетами и беспилотником.
В пятницу это произошло на фоне военных учений в Польше с участием Коалиции желающих, объединяющей союзников Украины. Польские чиновники назвали это совпадение неслучайным.
Во время полномасштабной войны России против Украины беспилотники уже неоднократно залетали в воздушное пространство стран восточного фланга НАТО, что усиливало напряженность и опасения распространения конфликта.
Напомним, что 20 ноября воздушное пространство Польши нарушили три скоростных российских целей - вероятно, крылатые ракеты Х-101 и реактивный дрон "Герань-5".
После этого Польша попросила у НАТО усилить оборону неба, в частности, предоставить самолеты радиолокационной разведки AWACS и истребители F-35.
Впоследствии в Варшаве также объяснили, почему не сбили российские ракеты.
Военные отметили, что объекты летели со скоростью более 800 км/ч и находились над территорией страны всего около трех минут.
Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что в Польше не считают этот инцидент случайностью, а расценивают его как умышленную провокацию со стороны России.