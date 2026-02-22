В НАТО считают, что Украина может изменить ситуацию на фронте: но есть два условия

Такие выводы рассказали изданию источники в военной разведке НАТО и независимые аналитики. В целом в НАТО оценивают, что Москва способна поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий как минимум еще год.

В то же время Украина, по их данным, уступает России по численности войск и количеству вооружения на большинстве участков фронта, в частности в районах городов Лиман и Северск.

Аналитики также предупреждают: в случае дальнейшего продвижения российских войск вблизи Гуляйполе крупный областной центр Запорожья может оказаться в зоне поражения FPV-дронов. Это создаст угрозу, подобную той, под которой уже длительное время находится Херсон - россияне уже убили там тысячи гражданских.

Украинский офицер в Покровске сказал изданию, что российские силы имеют существенное преимущество в авиации и тактических баллистических ракетах. Это позволяет им эффективно поражать логистические и командные узлы, применяя управляемые авиабомбы.

Исследователь сухопутной войны Королевского института объединенных служб Ник Рейнольдс считает, что российские войска постепенно продвигаются вперед, в частности благодаря стратегическому значению так называемого "крепостного пояса" городов на Донбассе, где рельеф местности дает преимущество стороне, которая их контролирует.

По оценкам британских оборонных источников, оптимистичный для Москвы сценарий предусматривает еще около 18 месяцев войны и сотни тысяч дополнительных потерь для захвата остальной части Донбасса. В худшем для нее варианте конфликт может продлиться до четырех лет с миллионными потерями.

В то же время эксперты считают, что Россия готова и в дальнейшем компенсировать потери за счет значительных резервов живой силы. Кремль не демонстрирует готовности к компромиссам на переговорах.