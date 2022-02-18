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Британія переводить посольство з Києва до Львова

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Лондон, П'ятниця 18 лютого 2022 21:55
Британія переводить посольство з Києва до Львова Фото: Британія переводить посольство з Києва до Львова (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Таке рішення було прийнято на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

"З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Відділення посольства Великобританії в Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють в офісі посольства Великобританії у Львові", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова.

Крім того, США скоротили чисельність співробітників посольства в Києві. В Україні залишаться лише основна команда дипломатичного представництва.

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