НАТО у вісім разів збільшить військову присутність в Іраку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував восьмикратне збільшення військового контингенту в Іраку. Рішення про збільшення чисельності місії в Іраку сьогодні ухвалили міністри оборони країн НАТО.

Про це йшлося на прес-конференції Столтенберга після відеоконференції з міністрами оборони країн НАТО.

Кількість військових НАТО в Іраку буде збільшена до 4000 осіб. Зараз в Іраку перебувають всього 500 військових.

"Ми ухвалили рішення збільшити чисельність нашої місії в Іраку з 500 до 4 тисяч осіб", - сказав Столтенберг.

Місія НАТО в Іраку - це спільні військові навчання країн-учасниць НАТО, збройних сил Іраку та країн-партнерів НАТО. Головне завдання місії - військовий вишкіл сил безпеки Ірану. Серед країн-учасниць місії є й Україна.