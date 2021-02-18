НАТО у вісім разів збільшить військову присутність в Іраку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував восьмикратне збільшення військового контингенту в Іраку. Рішення про збільшення чисельності місії в Іраку сьогодні ухвалили міністри оборони країн НАТО.
Про це йшлося на прес-конференції Столтенберга після відеоконференції з міністрами оборони країн НАТО.
Кількість військових НАТО в Іраку буде збільшена до 4000 осіб. Зараз в Іраку перебувають всього 500 військових.
"Ми ухвалили рішення збільшити чисельність нашої місії в Іраку з 500 до 4 тисяч осіб", - сказав Столтенберг.
Місія НАТО в Іраку - це спільні військові навчання країн-учасниць НАТО, збройних сил Іраку та країн-партнерів НАТО. Головне завдання місії - військовий вишкіл сил безпеки Ірану. Серед країн-учасниць місії є й Україна.
Нагадаємо, у вівторок, 16 лютого, американська військова база в Іраку потрапила під ракетний обстріл. В результаті обстрілу одна людина загинула та ще дев'ятеро отримали поранення.
Як писало РБК-Україна, наприкінці січня США ліквідували на території Іраку одного з ватажків терористичної організації "Ісламська держава".
Додамо, Ірак видав ордер на арешт 45-го президента США Дональда Трампа за вбивство іранського генерала Сулеймані.