США ліквідували одного з ватажків ІГ в Іраку

Фото: американські військові (flickr.com/29thinfantrydivision)

Міжнародна коаліція на чолі з США зробила авіаудар в Іраку. В результаті ліквідований один з ватажків терористичної угруповання "Ісламська держава".

Про це пише The New York Times.

Так, в результаті атаки убитий бойовик Джаббар Сальман Алі Фархан аль-Іссауи, також відомий як Абу Ясір. Це сталося 27 січня в районі міста Кіркук.

Крім цього, були ліквідовані ще дев'ять бойовиків ІГ.

В операції брали участь служби безпеки Іраку. Іракські та американські офіційні особи підтвердили, що операція готувалася кілька місяців.

Аль-Іссауи керував діями бойовиків "Ісламського держави" в Іраку і намагався відновити вплив угруповання в країні.



Раніше армія США завдала удару по позиціях терористичної угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові в Ємені. Сили США ліквідували одного з ватажків Касіма аль-Раймі.

РБК-Україна писало, що в Сирії в результаті спільної операції коаліції, очолюваної США, і загонів Сирійських демократичних сил (СДС) ліквідовано два регіональних лідера терористичного угруповання "Ісламська держава".