НАТО в войне с Россией может потерять больше, чем Украина, - Business Insider

НАТО в случае войны с Россией столкнется с теми же проблемами эвакуации раненых, что сейчас переживает Украина, и может понести еще более тяжелые потери.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил полковник Валерий Вишневский, старший представитель Украины в Совместном аналитическом учебном центре НАТО-Украина (JATEC) в комментарии Business Insider .

По словам Вишневского, опыт украинских военных на поле боя показывает, что современные технологии, в частности дроны, существенно усложняют эвакуацию раненых и спасение жизни.

Именно поэтому, в условиях высокой интенсивности боевых действий НАТО может столкнуться с теми же проблемами, которые сейчас переживает Украина, но, по оценке Вишневского, потери альянса в такой войне могут быть еще более масштабными.

Полковник указывает на то, что на поле боя "золотого часа" для эвакуации раненых больше не существует - сейчас речь идет скорее о "золотом дне" или даже месяце. Действительно, постоянное наблюдение с воздуха дронами делает почти невозможным быстрое оказание медицинской помощи. Кроме того, эвакуация раненых часто откладывается из-за погодных условий или ограниченной видимости.

Сейчас обе стороны войны в Украине понесли огромные потери: примерно 400 тысяч украинцев пострадали, из них до 100 тысяч погибли.

Что же касается россиян, то по данным Министерства обороны Великобритании, Россия потеряла более 1,1 миллиона военных и продолжает терять более 1000 человек ежедневно.

Страны НАТО ищут решение

В издании подчеркнули, что все больше западных лидеров начинают понимать, что война в Украине в будущем может распространиться глубже в Европу.

"Конфликт стоит у наших дверей", - неоднократно предупреждал секретарь НАТО Марк Рютте, отмечая, что "Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", и европейцы должны быть готовы к масштабам боевых действий, которые испытали ранее их деды и прадеды.

При этом НАТО серьезно обеспокоено новыми угрозами на поле боя, особенно от дронов, и ищет решения для сохранения жизни военных.

Так, Альянс организовал "Innovation Challenge", на который поступило 175 заявок из 20 стран. Среди финалистов были системы для лечения почечной недостаточности, портативные носилки для эвакуации раненых в труднодоступных условиях, защищенные коммуникационные порталы для медиков и бронированные укрытия.

Как отметил полковник Ниал Ае Маунг из НАТО, это не отдельные решения, а "система систем", где различные технологии работают вместе, чтобы максимально эффективно спасать раненых.

Вишневский добавил, что западные страны начинают осознавать масштабы проблем, с которыми сталкивается Украина на фронте. Однако самая большая сложность НАТО - медлительность создания новых возможностей, что не успевает за скоростью изменений на поле боя.

Процессы разработки и проверки медицинского оборудования часто долгие, но НАТО стремится использовать коммерческие решения двойного назначения, чтобы сократить время закупок и быстрее адаптироваться к новым угрозам.