Больше всего вражеских штурмов - на Покровском направлении: сводка Генштаба

Украина, Пятница 02 января 2026 16:58
Больше всего вражеских штурмов - на Покровском направлении: сводка Генштаба Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте 2 января (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

В течение пятницы, 2 января, на фронте состоялось 45 боестолкновений. Самым горячим остается Покровское направление, где россияне шли в штурмы 14 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты продолжают наносить удары по приграничным населенным пунктам. В частности, от обстрелов вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Будки, Знобь-Трубчевская, Бессаловка Сумской области. Также враг нанес авиационный удар по Искрисковщине.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ нанесла два авиаудара, сбросив две авиабомбы, а также 37 раз обстреляла позиции Сил обороны и населенные пункты.

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали в районе Волчанска и в направлении Избицкого. Враг также нанес ракетный удар по гражданским объектам в городе Харьков.

На Купянском направлении сейчас продолжается одно боестолкновение в районе Петропавловки.

На Лиманском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Славянском направлении враг совершил две атаки в районах Закитного и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну неудачную в районе Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Миколайполье, Софиевка. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении сегодня зафиксировано 14 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия и в сторону Новопавловки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Александровском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода и Рыбное. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого. До сих пор продолжаются шесть боев. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйполе.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районах Плавней и Приморского. Также россияне нанесли авиаудар по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили один штурм россиян в районе Антоновского моста.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 209 880 военных. В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 910 человек.

