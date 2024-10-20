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В НАТО высказались об идеи Зеленского заменить украинцами войска США в Европе

Фото: В НАТО прокомментировали план победы Украины (flickr.com/afge)
Автор: Карина Левицкая

План победы украинского президента Владимира Зеленского предусматривает возможность дислокации украинских войск в Европе после войны. Однако это щедрое предложение пока неуместно.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеффри Коннолли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время интервью, журналист вспомнил, что план победы Зеленского среди прочего предусматривает возможность дислокации украинских войск в Европе после войны если США решат вывести или сократить военное присутствие в Европе.

На что Коннолли отметил, что сейчас это предложение неуместно.

"Это щедрое предложение со стороны президента Зеленского, с которым я встречался много раз, включая в узком кругу на различных конференциях и мероприятиях. Но думаю, что это неуместное предложение сейчас. Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США - нам не надо слышать такого. США должны быть в Европе", - заявил он.

В то же время президент Парламентской ассамблеи НАТО отметил, что не надо поощрять США выходить из Европы, ведь это не в интересах не только Украины, но и других союзников.

"Если кто-то бы и приветствовал это - так это Владимир Путин (диктатор РФ, - ред.). Потому что мы - это средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров. Это не означает, что мы не можем делать определенные изменения в нашей дислокации. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас... Хорошо, я принимаю во внимание это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время она еще и вредит", - отметил Коннолли.

Недавно Зеленский в Раде представил план победы Украины. Детальнее обо всем, что он предполагает, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийНАТО