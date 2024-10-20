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У ПА НАТО висловились щодо ідеї Зеленського замінити українцями війська США в Європі

Фото: У НАТО прокоментували план перемоги України (flickr.com/afge)
Автор: Каріна Левицька

План перемоги українського президента Володимира Зеленського передбачає можливість дислокації українських військ в Європі після війни. Однак ця щедра пропозиція наразі недоречна.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Джеффрі Конноллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Під час інтерв'ю, журналіст згадав, що план перемоги Зеленського серед іншого передбачає можливість дислокації українських військ в Європі після війни якщо США вирішать вивести чи скоротити військову присутність в Європі.

На що Конноллі зауважив, що наразі ця пропозиція недоречна.

"Це щедра пропозиція з боку президента Зеленського, з яким я зустрічався багато разів, включно у вузькому колі на різних конференціях і заходах. Але думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США - нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі", - заявив він.

Водночас президент Парламентської асамблеї НАТО зауважив, що не треба заохочувати США виходити з Європи, адже це не в інтересах не лише України, а і інших союзників.

"Якщо хтось би й вітав це - так це Володимир Путін (диктатор РФ, - ред.). Бо ми - це засіб протидії й наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації. Але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а українці щедро заміняють нас… Добре, я беру до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще й шкодить", - зауважив Конноллі.

Зауважимо, що нещодавно Зеленський у Раді представив план перемоги України. Детальніше про все, що він передбачає, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийНАТО