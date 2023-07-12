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Расследование взрывов на "Северных потоках": Германия сообщила о новой находке

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Среда 12 июля 2023 06:53
Расследование взрывов на "Северных потоках": Германия сообщила о новой находке Фото: на месте взрыва "Северных потоков" Германия нашла следы подводной взрывчатки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Германия сообщила Совет Безопасности ООН о следах подводной взрывчатки, обнаруженных на яхте, которую по версии следствия могли использовать для совершения взрыва на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Германия, Швеция и Дания, которые проводят отдельные расследования по взрывам на "Северных потоках-2", накануне заседания Совбеза ООН направили обновленную информацию о результатах следствия.

В совместном письме говорится, что Германия расследует "подозрительный чартер парусной яхты", которая была арендована таким образом, чтобы "скрыть личность настоящего фрахтователя". Немецкие следователи в пробах из яхты обнаружили следы подводной взрывчатки.

"Есть подозрения, что данное судно могло использоваться для перевозки взрывчатых веществ, взорвавшихся на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". По экспертным оценкам, подготовленные водолазы могли закрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов, проложенных морским дном на глубине" примерно от 70 до 80 метров», – говорится в сообщении Германии.

Взрывы на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток", соединяющих Россию и Германию дном Балтийского моря, началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур. Частная инициатива возможна только в теории. Сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контракту.

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