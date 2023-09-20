Утечки на "Северных потоках": Швеция хочет завершить расследование до конца года

Швеция планирует завершить расследование утечек на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" до конца 2024 года.

Об этом заявил шведский прокурор Матс Люнгквист, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы надеемся завершить расследование в ближайшее время, но нам еще многое предстоит сделать, и в ближайшие четыре недели ничего не произойдет", - заявил он.

Люнгквист также уточнил, что расследование сейчас находится на непростой стадии.

Стоит заметить, что еще в апреле этого года шведский прокурор отмечал, что "наиболее вероятным сценарием" взрывов на “Северных потоках” является причастность группы, которую финансирует конкретное государство.

Утечки на "Северных потоках"

Напомним, в сентябре 2022 года на нескольких нитках “Северных потоков” началась утечка газа. Позже различные эксперты пришли к выводу, что к такой ситуации привели взрывы.

Одной из версий является причастность России к утечкам. Страна-агрессор могла пойти на такой шаг, чтобы не платить неустойки по контрактам.

Также в СМИ недавно появлялась информация о якобы причастности Украины. Президент Владимир Зеленский уже опроверг подобные слухи.