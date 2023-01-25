RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО исключили участие в войне: мы не отправляем Украине ни войск, ни самолетов

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

НАТО не будет участвовать в войне, которую развязала Россия против украинцев. Поскольку было принято решение не вводить самолеты или войска Альянса на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Die Welt.

"В первый день вторжения (РФ в Украину - ред.) в НАТО решили поддержать украинцев. В то же время мы исключили участие НАТО в войне. Альянс не является участником войны и так будет в дальнейшем. Мы не посылаем в Украину ни своих войск, ни самолетов", - заявил Столтенберг.

Однако он отметил, что страны НАТО поддерживают украинцев необходимым вооружением.

"Ведь мы не должны забывать, что это захватническая война против независимого, суверенного, демократического государства. Украина имеет право на самооборону по Уставу ООН, и мы имеем право помогать им в отстаивании этого права. Конечно, всегда есть риск эскалации. Поэтому так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части Альянса", - отметил Столтенберг.

Напомним, в НАТО неоднократно повторяли тезис о том, что Альянс не собирается становиться стороной конфликта в войне, но будет продолжать помощь Украине.

Добавим, что исключал прямое участие НАТО в войне ранее и канцлер Германии Олаф Шольц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОАльянсЙенс СтолтенбергВойна России против Украины