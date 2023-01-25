В НАТО исключили участие в войне: мы не отправляем Украине ни войск, ни самолетов

"В первый день вторжения (РФ в Украину - ред.) в НАТО решили поддержать украинцев. В то же время мы исключили участие НАТО в войне. Альянс не является участником войны и так будет в дальнейшем. Мы не посылаем в Украину ни своих войск, ни самолетов", - заявил Столтенберг.

Однако он отметил, что страны НАТО поддерживают украинцев необходимым вооружением.

"Ведь мы не должны забывать, что это захватническая война против независимого, суверенного, демократического государства. Украина имеет право на самооборону по Уставу ООН, и мы имеем право помогать им в отстаивании этого права. Конечно, всегда есть риск эскалации. Поэтому так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части Альянса", - отметил Столтенберг.

Напомним, в НАТО неоднократно повторяли тезис о том, что Альянс не собирается становиться стороной конфликта в войне, но будет продолжать помощь Украине.

Добавим, что исключал прямое участие НАТО в войне ранее и канцлер Германии Олаф Шольц.

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