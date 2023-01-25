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В НАТО виключили участь у війні: ми не відправляємо Україні ні військ, ні літаків

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

НАТО не братиме участі у війні, яку розв'язала Росія проти українців. Оскільки було ухвалене рішення не вводити літаки чи війська Альянсу на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Die Welt.

"У перший день вторгнення (РФ в Україну - ред.) в НАТО вирішили підтримати українців. Водночас ми виключили участь НАТО у війні. Альянс не є учасником війни і це так і залишатиметься. Ми не посилаємо в Україну ні своїх військ, ні літаків", - заявив Столтенберг.

Втім, він зауважив, що країни НАТО підтримують українців необхідним озброєнням.

"Бо ми не повинні забувати, що це загарбницька війна проти незалежної, суверенної, демократичної держави. Україна має право на самооборону за Статутом ООН, і ми маємо право допомагати їм у відстоюванні цього права. Звичайно, завжди є ризик ескалації. Тому так важливо посилити військову присутність НАТО у східній частині Альянсу", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, в НАТО неодноразово повторювали тезис про те, що Альянс не збирається ставати стороною конфлікту у війні, але продовжуватиме допомогу Україні.

Додамо, що виключав пряму участь НАТО у війні раніше і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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