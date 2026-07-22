В НАТО отреагировали на назначение Драпатого новым главкомом ВСУ

Представитель Альянса подчеркнул, что кадровые ротации на высших военных должностях являются постоянным и обычным процессом. По его словам, смена руководства ВСУ не повлияет на уровень взаимодействия между сторонами.

"Конечно, никаких изменений в сотрудничестве между военными не предусматривается, поскольку ротации на должностях происходят постоянно, а стратегия поддержки со стороны Альянса четкая и непоколебимая", - подчеркнул Галофоро.

Джованни Галофоро заметил, что лично пока не имел возможности встретиться с новым главнокомандующим ВСУ.

Он добавил, что ожидает личной встречи с генерал-майором Михаилом Драпатым.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.