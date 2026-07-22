RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В НАТО отреагировали на назначение Драпатого новым главкомом ВСУ

17:25 22.07.2026 Ср
1 мин
Допускают ли в Альянсе изменения в сотрудничестве между военными?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Михаил Драпатый (facebook.com_zelenskyy.official)

Стратегия поддержки Украины со стороны НАТО остается непоколебимой, а в военном сотрудничестве после назначения Михаила Драпатого главкомом изменений не предусматривается.

Об этом заявил советник главы Военного комитета НАТО по связям с общественностью и стратегических коммуникаций Джованни Галофоро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Представитель Альянса подчеркнул, что кадровые ротации на высших военных должностях являются постоянным и обычным процессом. По его словам, смена руководства ВСУ не повлияет на уровень взаимодействия между сторонами.

"Конечно, никаких изменений в сотрудничестве между военными не предусматривается, поскольку ротации на должностях происходят постоянно, а стратегия поддержки со стороны Альянса четкая и непоколебимая", - подчеркнул Галофоро.

Джованни Галофоро заметил, что лично пока не имел возможности встретиться с новым главнокомандующим ВСУ.

Он добавил, что ожидает личной встречи с генерал-майором Михаилом Драпатым.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, врио министра обороны Евгений Хмара встретился с Михаилом Драпатым. Они обсудили дальнейшие шаги по принуждению России к долгосрочному миру на условиях Украины.

РБК-Украина также сообщало, какое будущее ждет эксголовкома ВСУ Александра Сырского и эксначальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова после отставки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОМихаил Драпатый