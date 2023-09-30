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НАТО отправит больше миротворцев в Косово

Косово, Суббота 30 сентября 2023 23:49
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НАТО отправит больше миротворцев в Косово Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический союз одобрил увеличение количества миротворцев в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

Генсек отметил, что Альянс одобрил дополнительные миротворческие силы в Косово после беспорядков на косовско-сербской границе и призвал стороны к срочной деэскалации.

"Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС как единственном способе решить нерешенные проблемы и достичь решений, уважающих права всех сообществ. Это является ключевым для длительной безопасности в Косово и стабильности в регионе", - заявил Столтенберг.

Премьер-министр Косово Альбин Курти поприветствовал решение НАТО, заявив, что Сербия хочет дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью России.

"Нам нужно НАТО, потому что граница с Сербией очень длинная, и сербская армия в последнее время усиливает свой потенциал, и они имеют много военной техники как от Российской Федерации, так и от Китая", - заявил Курти.

Ситуация в Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербы проигнорировали их, так что победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям между сербами и полицией Косово.

После этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону соседней страны, а НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Альянса были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек.

А на днях власти Косово заявили о по меньшей мере 30 вооруженных людях, которые устроили стычки с полицейскими у монастыря Банска и убили одного правоохранителя. Власти страны объявили спецоперацию по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шести нападающих и убийством троих.

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НАТО Косово Йенс Столтенберг Сербия
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