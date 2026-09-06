У Трампа ответили, помогут ли союзникам НАТО противостоять гибридным атакам РФ

Страны НАТО не должны мириться с преднамеренными гибридными атаками, а Соединенные Штаты готовы поддерживать союзников в случае подобных инцидентов.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Витакера, особую обеспокоенность вызывает попытка атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии в прошлом месяце. Берлин возложил ответственность за инцидент в Россию.

Американский дипломат отметил, что этот случай был более тревожным, чем другие недавние инциденты, связанные с российскими дронами, атакующими Украину и отклоняющимися от курса.

"Кроме того, есть то, что я бы назвал более тревожными гибридными действиями, например те, что мы видели в Лейпциге, или те, что мы видели в Польше", - сказал Уитакер.

Он подчеркнул, что страны Альянса должны быть готовы и бдительны, а также четко реагировать на подобные случаи.

"Если нам удастся установить, кто это делает – как это сделала Германия – мы обязательно четко дадим понять, что это недопустимо и что мы этого не терпим", – подчеркнул дипломат.

Уитакер также предупредил, что мишенью гибридных атак может стать критическая инфраструктура, в том числе энергетические объекты. По его словам, они должны находиться под контролем национальных органов власти.

В то же время, основная ответственность за реагирование на такие инциденты лежит на отдельных странах НАТО. США, по словам Уитакера, будут поддерживать союзников, когда они сталкиваются с подобными угрозами.