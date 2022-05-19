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Зеленський розповів, від чого залежить швидкість звільнення окупованих регіонів України

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Київ, Четвер 19 травня 2022 00:09
Зеленський розповів, від чого залежить швидкість звільнення окупованих регіонів України Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що час звільнення окупованих регіонів країни залежить тільки від реальної ситуації на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

"Збройні сили України та всі наші захисники і захисниці будуть покроково звільняти нашу землю. Скільки часу це триватиме? Відповідь на це питання може дати тільки реальна ситуація в полі бою. Намагаємося якомога швидше. Це точно. Ми зобов'язані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку", - заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що сьогодні підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану та терміну загальної мобілізації. За його словами, в армії і всіх захищають державу повинні бути всі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно.

"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі наші міста і громади, які знаходяться під окупацією, під тимчасовою окупацією, повинні знати, що Україна повернеться", - додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський назвав спроби російських окупантів показати якусь перемогу у війні проти України "божевільними".

Також глава держави назвав причини масових обстрілів українських міст. За його словами, армія РФ намагається "компенсувати" серію провалів на фронті.

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