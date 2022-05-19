Зеленський розповів, від чого залежить швидкість звільнення окупованих регіонів України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що час звільнення окупованих регіонів країни залежить тільки від реальної ситуації на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
"Збройні сили України та всі наші захисники і захисниці будуть покроково звільняти нашу землю. Скільки часу це триватиме? Відповідь на це питання може дати тільки реальна ситуація в полі бою. Намагаємося якомога швидше. Це точно. Ми зобов'язані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку", - заявив президент України.
Зеленський також зазначив, що сьогодні підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану та терміну загальної мобілізації. За його словами, в армії і всіх захищають державу повинні бути всі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно.
"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі наші міста і громади, які знаходяться під окупацією, під тимчасовою окупацією, повинні знати, що Україна повернеться", - додав глава держави.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський назвав спроби російських окупантів показати якусь перемогу у війні проти України "божевільними".
Також глава держави назвав причини масових обстрілів українських міст. За його словами, армія РФ намагається "компенсувати" серію провалів на фронті.
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