Прем'єр Косово заявив про плани вступити в НАТО і ЄС

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив про намір Приштини вступити в НАТО. Він також сподівається на членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Атлантичної ради.

За його словами, Пріштіна "вітає заявки Молдови, України та Грузії на вступ до Європейського союзу, а також сподівається, що ЄС прийме заявку Косова на вступ цього року".

"Сили безпеки Косова були розгорнуті разом з США в Кувейті, що стало нашою першою міжнародною миротворчою місією. Ми також беремо участь у спільних військових навчаннях США Defender Europe 21 за участю 330 військовослужбовців. Наша постійна співпраця зміцнює довгострокову прихильність Косова миру, безпеки і членства в НАТО", - заявив Курті

Прем'єр назвав Косово "найдемократичнішою країною в регіоні", яка "негайно підтримала" антиросійські санкції. Він звинуватив Сербію в підтримці РФ, рекомендувавши країнам Заходу звернути на це увагу.