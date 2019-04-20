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У порт Польщі увійшли кораблі НАТО

Новини » Політика    20.04.2019 - 04:59
У порт Польщі увійшли кораблі НАТО
Фото: НАТО (з відкритих джерел)

Кораблі покинуть порт 23 квітня

Шість кораблів Першої постійної групи військово-морських сил НАТО зайшли в порт Гдиня в Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TVN24.

Як повідомляється, в порт прибули американський есмінець Gravely, польський фрегат Генерал Казимир Пулавский, іспанський фрегат Almirante Juan De Borbon, британський фрегат Westminster і танкер ВМС Німеччини Rhon.

Крім того, наголошується, що кораблі увійшли в порт з робочим візитом і покинуть його 23 квітня. В цей час на борт деяких з них зможуть піднятися відвідувачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перебування кораблів ВМС НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу НАТО Україні у забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Він зазначив, що прибуття в порт Одеса фрегатів Королівських ВМС Канади "Торонто" і ВМС Іспанії "Санта Марія" з складу групи кораблів Альянсу відбулося напередодні свята - 70-ї річниці з дня підписання Північноатлантичного договору.

РБК-Україна писало, що в Чорному морі знаходяться кораблі НАТО: за станом на 1 квітня 2019 року разом шість фрегатів 2-й Середземноморської групи НАТО (SNMG2) знаходяться в морі.

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