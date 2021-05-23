НАТО вимагає міжнародного розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі

НАТО стежить за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryabair і повідомленням про затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Альянс зажадав міжнародного розслідування даної ситуації.
"Уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу до Вільнюса і повідомленням про затримання опозиційного діяча Романа Протасевича. Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення екіпажу і всіх пасажирів", - заявив він.
Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.
У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити журналіста. Також Литовський лідер закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.
Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.