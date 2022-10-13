НАТО срочно выстраивает противовоздушную оборону для Украины и себя, - Politico

После усиления ракетных ударов россиян страны НАТО решают срочно укрепить украинскую и собственную противовоздушную оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как стало известно ранее, в ходе и после заседания в формате "Рамштайн", которое прошло 12 октября, страны Альянса начали принимать новые решения о поставках систем ПВО в Украину.
Германия уже заявила о передаче украинским военным первой ЗРК IRIS-T, а Франция и Испания пообещали выделить новые средства, чтобы уничтожать российские ракеты и новые беспилотники иранского производства.
"Новые системы ПВО, которые спешно поставляются в Украину, - это сигнал Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) что единственное, чего он добивается, совершая эти атаки на гражданскую инфраструктуру и на совершенно невинных граждан, - это то, что мы наращиваем наши усилия по оказанию помощи Украине", - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
При этом страны Альянса приняли решения о создании в Европе новой взаимосвязанной системы противоракетной обороны в рамках инициативы "Европейский небесный щит", которая обеспечит защиту всему континенту.
"Это обязательство имеет еще более важное значение сегодня, когда мы являемся свидетелями безжалостных и неизбирательных ракетных атак России в Украине, убивающих мирных жителей и разрушающих важнейшие объекты инфраструктуры", - заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, комментируя новое решение Альянса по защите неба в Европе.
По данным издания, в рамках инициативы планируется, что страны-члены НАТО должны закупить самые современные системы противоракетной обороны и объединить их с системами других стран.
"Вероятно, самая важная задача состоит в том, чтобы связать все эти системы вместе. Потребуется время и усилия для создания общей картины, чтобы убедиться в ее оперативной совместимости, и это может стать большой проблемой", - заявил в комментарии изданию госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс.
В Politico отмечают, что выстроение такой общей системы ПВО в Европе займет годы, поскольку "передовые сетевые системы и выработка правил обмена данными и информацией станут еще одним препятствием для стран, которые порой не решаются делиться такой чувствительной информацией".
Напомним, ранее стало известно, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Испания сегодня приняла решение передать Украине четыре системы ПВО Hawk.
При этом президент Украины Владимир Зеленский сегодня также заявлял, что Украине необходимо укреплять противовоздушную оборону для борьбы против российской агрессии, поскольку сейчас потребности страны удовлетворены лишь на 10%.
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