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НАТО и ЕС оказывают давление на Грецию ради помощи Украине, - СМИ

11:45 17.07.2026 Пт
2 мин
Как реагируют Афины?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Туск, Эммануэль Макрон и Кир Стармер (Getty Images)

Греция находится под постоянным давлением со стороны НАТО и ЕС, которые призывают ее передать Украине средства ПВО, в частности, ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на eKathimerini.

Как удалось узнать инсайдерам, недавно Киев попросил Афины о 200 ракетах PAC-2 из греческих батарей Patriot.

Украинские власти были убеждены, что срок эксплуатации части этих ракет мог заканчиваться.

Следует отметить, что этот запрос поступил после того, как предварительные переговоры по поставкам греческих батарей Patriot завершились провалом.

НАТО и ЕС считают, что Греция могла бы предоставить Украине часть своих запасов Patriot, однако последние запросы Киева касаются именно ракет, а не систем.

"Любая передача потребует, чтобы ракеты были признаны пригодными к использованию, но не необходимыми для боевых нужд", - объясняют журналисты.

В настоящее время союзники Киева обсуждают сценарий, по которому Греция передаст ракеты Норвегии, а она затем доставит их Украине.

Однако проблема заключается в том, что Афины не спешат менять свою позицию.

Греция напоминает партнерам, что уже передала Украине ракеты Sea Sparrow и Crotale, поэтому пока не планирует оказывать ВСУ новую военную помощь.

Кстати, ранее Зеленский рассказал, когда начнется производство Patriot в Украине.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Fire Point раскрыли новые детали щита FREYJA.

Также недавно стало известно, что оборонные гиганты создадут новую суперракету.

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